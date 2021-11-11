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Шахматные турниры

Объявлены составы сборных России по шахматам на командный чемпионат Европы

Турнир пройдет в Словении с 11 по 21 ноября

ТАСС, 11 ноября. Тренерский штаб объявил составы мужской и женской сборных России на командный чемпионат Европы по шахматам в Словении. Об этом сообщает Федерация шахмат России.

В состав мужской сборной вошли Александр Грищук, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Кирилл Алексеенко. Капитаном назначен Александр Мотылев.

В женскую команду вошли Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская, Полина Шувалова и Валентина Гунина. Капитаном команды стал Сергей Рублевский.

Чемпионат Европы пройдет с 11 по 21 ноября в Словении. Российские команды являются действующими победителями турнира.

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Шахматные турниры
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