Объявлены составы сборных России по шахматам на командный чемпионат Европы

ТАСС, 11 ноября. Тренерский штаб объявил составы мужской и женской сборных России на командный чемпионат Европы по шахматам в Словении. Об этом сообщает Федерация шахмат России.

В состав мужской сборной вошли Александр Грищук, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Кирилл Алексеенко. Капитаном назначен Александр Мотылев.

В женскую команду вошли Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская, Полина Шувалова и Валентина Гунина. Капитаном команды стал Сергей Рублевский.

Чемпионат Европы пройдет с 11 по 21 ноября в Словении. Российские команды являются действующими победителями турнира.