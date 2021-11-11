Американский фигурист Чен может принять участие в Кубке первого канала

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию американец Натан Чен рассматривает возможность участия в Кубке первого канала. Об этом ТАСС сообщила глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

Турнир планируется провести в начале марта 2022 года. Кубок Первого канала 2021 года с участием российских фигуристов проходил с 5 по 7 февраля. Команда чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой одержала победу, опередив команду двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

"Первый канал совместно с ФФККР рассматривает возможность приглашения на Кубок Первого канала иностранных фигуристов. В частности, такое предложение мы получили на турнире Skate America от Рафаэля Арутюняна, тренера Натана Чена. Приятно, что наша инициатива была оценена. Сейчас мы изучаем возможные форматы турнира и не исключаем, что Натан будет не единственным, кто сможет выступить в России, где популярность фигурного катания так высока", - сказала Черносвитова

Чену 22 года. Помимо трех побед на чемпионатах мира, на счету американца бронзовая медаль Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, а также золото командного чемпионата мира и чемпионата четырех континентов.