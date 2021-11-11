Сборная России по сноуборду получила визы в США для участия в этапах Кубка мира

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские сноубордисты получили визы в США для участия в этапах Кубка мира в декабре и январе. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Ранее Тихомиров сообщил ТАСС, что у россиян возникли проблемы с визами. С 8 ноября в США въезд разрешен только тем, кто полностью прошел вакцинацию, и отдельным категориям невакцинированных. Российские вакцины от коронавируса не входят в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Получили визы, работаем, планируем ехать", - сказал Тихомиров.