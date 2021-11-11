Тренер Семененко объяснила причину пропуска фигуристом международного старта в Австрии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер этапа Гран-при в Ванкувере российский фигурист Евгений Семененко пропускает международный турнир в Австрии, чтобы восстановиться после травмы, полученной на турнире в Канаде. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Татьяна Мишина.

Ранее стало известно, что Семененко пропустит турнир в Граце, который пройдет с 12 по 14 ноября. Фигурист в конце октября занял третье место на дебютном для себя этапе Гран-при Skate Canada в Ванкувере. Победу на турнире одержал трехкратный чемпион мира американец Натан Чен.

"Евгений снялся с турнира в Граце, поскольку ему нужно восстановиться после травмы, полученной на тренировке перед прокатом на Skate Canada, - рассказала Мишина. - Он тогда больно упал, но в Ванкувере у нас не было возможности сделать МРТ, поэтому обследовались уже здесь, в Санкт-Петербурге. Поняли, что нужно взять несколько дней перерыва, согласовали это с руководством Федерации фигурного катания на коньках России, нам важно, чтобы со спортсменом все было в порядке. А сейчас Женя уже вернулся к тренировкам, но пока, правда, в щадящем режиме".

Семененко 18 лет. В 2021 году он стал чемпионом мира в командных соревнованиях и победил в финале Кубка России.