Самедов считает, что российские футболисты не будут недооценивать киприотов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу не будут недооценивать команду Кипра в матче девятого тура отборочного турнира, так как на кону стоит выход на чемпионат мира напрямую. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник российской сборной Александр Самедов.

Игра между сборными России и Кипра пройдет в Санкт-Петербурге 11 ноября. Начало встречи - 20:00 мск.

"Не знаю, какой игры ожидать, я просто хочу, чтобы россияне уверенно победили и набрали три очка перед решающим матчем, - сказал Самедов. - Нужно выйти и победить, чтобы готовиться к решающей игре с хорватами. Невозможно предугадать результат, но я надеюсь на уверенную победу россиян. Сборной России не стоит недооценивать киприотов, но я думаю, что недооценки не будет, все все понимают, потому что на кону стоит поездка на чемпионат мира".

"Можно называть это репетицией перед игрой с хорватами, но, с другой стороны, это конкретный матч, где нужно набрать три очка и опять же на первом месте подойти к решающей игре. Есть соперник, который тоже будет биться, нужно просто выйти и добиться результата, ничего легко в жизни не бывает", - добавил Самедов.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.