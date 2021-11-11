Чемпионки мира сестры Аверины 21 ноября выступят на гимнастическом гала-концерте в Испании

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины планируют принять участие в гала-концерте Viravolta Jael, который пройдет 21 ноября в испанском городе Сантьяго-де-Компостела. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия.

Гала-концерт Viravolta Jael будет благотворительным, все вырученные средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями, проживающим в провинции Галисия.

"В нашем гала-концерте примут участие россиянки Арина и Дина Аверины, Екатерина Селезнева и Александра Солдатова, - сказала собеседница ТАСС. - Также перед зрителями выступят испанские спортсменки Каролина Родригес, Полина Березина и Наталья Гарсия. Что касается олимпийской чемпионки Линой Ашрам, то мы не рассчитываем на ее присутствие".

20 ноября сестры Аверины планируют провести в Сантьяго-де-Компостеле мастер-класс.

На чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю Арина и Дина Аверины стали обладателями золотых медалей командного турнира. Дина Аверина также стала первой в личном многоборье, в упражнениях с мячом, булавами и обручем, в упражнении с лентой она стала второй. Арина Аверина заняла третье место в личном многоборье и в упражнении с лентой и стала второй в упражнениях с мячом и булавами.

Селезнева в 2019 году стала чемпионкой мира в упражнении с обручем и командном турнире. Четырехкратная чемпионка мира Солдатова в конце 2020 года объявила о завершении спортивной карьеры.