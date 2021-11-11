Рожков: проект "Спортивное наследие - здоровая страна!" объединил около 5 тыс. человек

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек из 43 субъектов Российской Федерации приняли участие во Всероссийском проекте "Спортивное наследие - здоровая страна!". Об этом ТАСС рассказал председатель Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Проект реализуется Общероссийским профессиональным союзом работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации при грантовой поддержке министерства спорта в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

"Мы рады, что смогли реализовать такой масштабный спортивный проект, который объединил около 5 тыс. человек. В рамках первого этапа в течение четырех месяцев в 43 субъектах Российской Федерации были проведены муниципальные и региональные спортивные праздники, фестивали и соревнования, участниками которых стали работники отрасли физической культуры и спорта и члены их семей. Во все эти субъекты мы направили спортивный инвентарь, оборудование, памятную и сувенирную атрибутику на общую сумму около четырех миллионов рублей", - отметил Рожков.

"Второй этап - это был уникальный и единственный в своем роде спортивный проект, который позволил всем желающим дистанционно и совместно со своими детьми принять в нем участие. Во многом благодаря формату проведения участниками второго этапа смогли стать более 2 800 человек, из которых 689 - дети", - добавил Рожков.

Реализация проекта завершилась 31 октября. "Оргкомитетом проекта были подведены итоги и определены по три лучших участника в каждом субъекте, которые будут награждены ценными призами от нашего партнера, - сообщил Рожков. - Также мы выявили пятерку самых активных субъектов, которые получили суперприз - профессиональный теннисный стол. Информация о победителях уже размещена на сайте нашего профсоюза".