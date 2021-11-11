Российский футбольный союз запретил "Ростову" регистрировать новых игроков

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила "Ростову" регистрировать новых игроков из-за задолженности перед бывшим защитником команды Арсением Логашовым. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Логашов выступал за "Ростов" с 2018 по 2021 год. В настоящее время он является игроком краснодарской "Кубани".

"Удовлетворить заявление футболиста Логашова в отношении ФК "Ростов" о взыскании задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и иным выплатам в полном объеме. Обязать "Ростов" выплатить Логашову задолженность по соглашению об условиях расторжения трудового договора, обязать "Ростов" выплатить Логашову проценты за задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера. Применить к "Ростову" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры", - говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Сообщается, что данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению "Ростова" в случае исполнения обязательств перед Логашовым, установленных решением.

"Ростов" после 14 туров набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В следующем туре команда из Ростова-на-Дону 21 ноября примет "Уфу".