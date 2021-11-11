Генменеджер сборной Финляндии отправится на просмотр игроков НХЛ после Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генменеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен после Кубка Карьяла отправится в Северную Америку для встречи с выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) кандидатами в команду на Олимпийские игры 2022 года. Об этом ТАСС рассказал Лехтинен.

Кубок Карьяла, который является первым этапом Евротура, пройдет с 10 по 14 ноября.

"Да, я отправлюсь туда [в Северную Америку] после Кубка Карьяла до турнира в Москве (до Кубка Первого канала, второго этапа Евротура, проведение которого запланировано на период с 16 по 19 декабря - прим. ТАСС). Мы приедем на семь матчей", - сказал Лехтинен.

В конце октября в Америку для встречи с кандидатами в национальную команду отправился главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

В состав сборной Финляндии на Олимпийские игры на данный момент входят нападающие клубов НХЛ Александр Барков ("Флорида"), Себастьян Ахо ("Каролина") и Микко Рантанен ("Колорадо").