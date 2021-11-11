Кубок Первого канала по фигурному катанию планируют провести в начале марта в Сочи

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Проведение Кубка Первого канала по фигурному катанию сезона-2021/2022 запланировано на начало марта в ледовом дворце "Айсберг" в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Кубок Первого канала проводится с 2021 года.

"Кубок Первого канала планируется провести в "Айсберге" в Сочи в начале марта", - сообщил Коган.

В 2021 году Кубок Первого канала проводился на льду арены "Мегаспорт" в Москве с 5 по 7 февраля. В первый день соревнований состоялся прыжковый фестиваль, а во второй и третий день в короткой и произвольной программах состязались две команды - "Красная машина" (капитан - Алина Загитова) и "Время первых" (капитан - Евгения Медведева). Победила команда Загитовой.