Семшов заявил, что не ждет от российских футболистов разгрома в матче с киприотами

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу не сможет разгромно обыграть команду Кипра в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, так как в следующем туре россиянам предстоит встретиться с сильным соперником. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник национальной команды Игорь Семшов.

"Ожидания, как всегда, состоят в том, что нужна победа, чтобы последний матч что-то решал как для нас, так и для хорватов, - сказал Семшов. - Я думаю, что тренер будет отталкиваться от соперника, учитывая, что у россиян восемь футболистов висят на желтых карточках, плюс ход игры - он будет отличаться от того, который был в последнем матче [против словенцев (2:1)]. Конечно, состав может быть подстроен под команду Кипра, потому что сборная России больше будет владеть мячом, ей придется вскрывать оборону, поэтому тренер будет думать, как построить игру".

"Трудно судить, кто кого может разгромить, футбол - непредсказуемая игра, мы думали, что сможем разгромить мальтийцев (2:0), но этого не получилось, да и моменты у них были. В матчах против таких команд, когда ты понимаешь, что ты сильнее, а тебе предстоит еще важная игра в последнем туре, то, забив один-два гола, задумаешься уже о матче с сильным соперником. Поэтому я не думаю, что будет какой-то разгром, все будет зависеть от того, когда мы забьем. Главное - быстро забить, а будет ли разгром или нет - не так важно, потому что все решится в Хорватии", - добавил Семшов.

Из-за травм за сборную России не сыграют полузащитники Арсен Захарян ("Динамо") и Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), также матчи пропустит защитник Илья Самошников ("Рубин"). "Любой тренер сталкивается с потерями в виде травм, дисквалификаций и прочего, я бы не стал на это обращать внимание, - отметил Семшов. - С другой стороны, у нас, по сравнению с прошлым сбором, добавились [Вячеслав] Караваев и [Александр] Головин, так что вроде бы одни выбыли, другие добавились. Я думаю, что вызванные футболисты способны решить задачу в виде выхода на чемпионат мира с первого места в группе".

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.

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