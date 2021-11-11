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Мировой футбол

СМИ: европейские лиги ожидают больших убытков в случае проведения ЧМ раз в два года

Согласно исследованию убытки могут составить от €5 млрд до €8,5 млрд

ТАСС, 11 ноября. Европейские футбольные лиги могут понести убытки в размере от €5 млрд до €8,5 млрд в год в случае проведения чемпионата мира раз в два года. Об этом сообщает газета L'Equipe со ссылкой на исследование компании KPMG, которое заказали лиги.

В настоящее время чемпионаты мира проводятся раз в четыре года, однако Международная федерация футбола предлагает организовывать мировое первенство раз в два года. Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может потерять от проведения турнира раз в два года до €,3 млрд. в течение четырех лет.

Как сообщает L'Equipe, лиги критикуют идею проведения чемпионата мира раз в два года. Их основным аргументом является то, что национальные чемпионаты придется завершать в начале мая, что может привести к сокращению числа команд в лигах и рабочих мест. Кроме того, представители европейских чемпионатов считают, что ценность мировых первенств резко упадет, если они будут проходить чаще.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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