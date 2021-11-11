Четыре сектора стадиона "Спартака" закрыли на один матч по итогам игры с "Локомотивом"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил допуск зрителей на секторы B103, B104, B205, B206 "Открытие Банк Арены" на домашний матч московского "Спартака" с грозненским "Ахматом". Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

В воскресенье "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ахмат" пройдет 4 декабря.

"Спартак" за скандирования зрителями оскорбительных выражений оштрафован на 90 тыс. рублей. Также клубу запрещено пускать зрителей на секторы B103, B104, B205, B206 на один ближайший домашний матч, то есть "Спартак" - "Ахмат", - сказал Григорьянц.

Ранее КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 80 тыс. рублей за скандирования ненормативной лексики болельщиками на матче 13-го тура РПЛ против "Ростова" (1:1). Также было решено запретить допуск зрителей на сектора B103 и B104 на один ближайший матч условно. Комитет назначил "Спартаку" испытательный срок до конца сезона-2021/22.