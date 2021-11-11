Футболист "Зенита" Клаудиньо избежал дополнительной дисквалификации после удаления

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оставил в силе красную карточку полузащитника санкт-петербургского "Зенита" Клаудиньо за грубую игру в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом", футболист дисквалифицирован на один матч. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Футболист "Зенита" Клаудиньо заявил, что сожалеет об эпизоде с удалением в игре с "Уралом"

В воскресенье "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Уралом" со счетом 0:0. Клаудиньо был удален за грубый фол на 51-й минуте матча. В среду экспертно-судейский комитет РФС признал удаление игрока правомерным.

"Решено не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической. То есть он пропустит один матч", - сказал Григорьянц.

"Зенит" с 30 очками в 14 матчах лидирует в турнирной таблице РПЛ. Клаудиньо провел 9 матчей в чемпионате России, забив три гола и отдав две результативные передачи.