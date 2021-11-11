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Футбол в России

ЦСКА оштрафован на 50 тыс. рублей за скандирования болельщиков на матче с "Сочи"

Также московский клуб выплатит 10 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА на 50 тыс. рублей за скандирования болельщиков на матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

Встреча прошла 6 ноября на стадионе "Фишт" и завершилась победой "Сочи" со счетом 4:1.

"Принято оштрафовать ЦСКА на 10 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники. За скандирование оскорбительных выражений болельщиками клуб оштрафован на 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 14 играх.

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