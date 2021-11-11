Матыцин: российские города показали высокий уровень готовности к ЧМ по волейболу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские города - организаторы чемпионата мира по волейболу 2022 года показали высокий уровень готовности к соревнованиям. Об этом на заседании наблюдательного совета оргкомитета турнира заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарии которого приводит пресс-служба министерства.

"Прошедшие инспекционные визиты Международной федерации волейбола (FIVB) и оргкомитета показали высокий уровень готовности городов к чемпионату, - сказал Матыцин. - Минспорт координирует вопрос строительства и реконструкции спортивных объектов - мы тщательно следим за выполнением всех работ в заявленные сроки, чтобы инфраструктура соответствовала всем требованиям FIVB. Призываю всех продолжать работать с той же степенью профессионализма и ответственности".

Также на заседании были затронуты такие вопросы, как утверждение концепций по функциональным направлениям, продвижение чемпионата мира в регионах, организация промомероприятий в ближайшие 10 месяцев подготовки турнира. "Мы затронули темы подготовки и продвижения чемпионата мира, в частности организацию тура трофея, который пройдет в 2022 году по всей России. Это серьезный проект, в который вовлечены все 10 регионов, поэтому необходима его тщательная проработка уже сейчас. Члены наблюдательного совета также утвердили концепции по ключевым направлениям - они помогут оргкомитету провести турнир на высоком уровне и создать атмосферу праздника в городах-организаторах", - добавил министр.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.