Мазепин считает Ферстаппена фаворитом в борьбе за чемпионство в "Формуле-1"

ТАСС, 11 ноября. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин назвал нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл" главным претендентом на чемпионство в текущем сезоне. Комментарий россиянина приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Ферстаппен лидирует в общем зачете, в его активе 312,5 очка после 18 гонок, вторым идет семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (293,5). В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (478,5), следом идет "Ред Булл" (477,5). Мазепин располагается на последнем, 21-м месте, не набрав очков.

"Расстановка сил меняется от сессии к сессии, от гонки к гонке, - сказал Мазепин. - Например, в Мексике на третьей тренировке сильнее были гонщики "Ред Булл", квалификацию выиграл "Мерседес", а победу в гонке одержал Макс. Я бы сказал, что нас ждет очень интересная развязка сезона. Лично мне кажется, что "Ред Булл" в комбинации Макса и Серхио Переса выглядит предпочтительнее в борьбе за титул".

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бразилии с 12 по 14 ноября.