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Футбол в России

Главный тренер тульского "Арсенала" Божович дисквалифицирован на три матча Кубка России

Черногорский специалист наказан за оскорбительное поведение в отношении судей во время матча против "Велеса"
Главный тренер тульского "Арсенал" Миодраг Божович Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер тульского "Арсенал" Миодраг Божович
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера тульского "Арсенала" Миодрага Божовича на три матча за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча по итогам игры группового этапа Бетсити - Кубка России против московского "Велеса". Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

27 октября "Арсенал" на выезде победил "Велес" после серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти туляки оказались сильнее со счетом 4:3.

"Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 200 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении судей", - сказал Григорьянц.

По итогам группового этапа "Арсенал" вышел в 1/8 финала. На этой стадии тульский клуб на выезде сыграет с владикавказской "Аланией", встреча пройдет в начале марта 2022 года.

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