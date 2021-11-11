Мостовой выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче с киприотами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против киприотов, капитаном национальной команды будет полузащитник "Монако" Александр Головин. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Головин — капитан, Мостовой-Смолов-Миранчук в атаке! Наш состав на матч #РоссияКипр pic.twitter.com/gIkU7VtYp3

Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало игры - 20:00 мск.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: голкипер Матвей Сафонов; защитники Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов; полузащитники Александр Ерохин, Даниил Фомин, Александр Головин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук; нападающий Федор Смолов.

Головин будет шестым капитаном сборной России при главном тренере Валерии Карпине. В пяти предыдущих играх под его руководством команду с повязкой на поле выводили защитник московского "Спартака" Георгий Джикия, полузащитник Дмитрий Баринов и нападающий Федор Смолов (оба - "Локомотив"), защитник Алексей Сутормин и полузащитник Далер Кузяев (оба - "Зенит").

В составе сборной Кипра на поле выйдут вратарь Деметрис Деметриу; защитники Константинос Лаифис, Костас Сотериу, Антреас Каро, Парис Пслатис, Николас Иоанну; полузащитники Григорис Кастанос, Костакис Артиматас; нападающие Фотис Папулис, Пьерос Сотириу, Маринос Тциони.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.