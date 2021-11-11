Овечкин поделился планами открыть в России музей с коллекцией своих памятных клюшек

После каждой заброшенной шайбы Овечкин сохраняет клюшку и подписывает ее соответствующим номером гола в карьере. Также коллекция Овечкина включает в себя клюшки других игроков, в том числе канадцев Уэйна Гретцки и Марио Лемье.

Нападающий заявил, что хотел бы открыть в России музей своих хоккейных сувениров. "Я считаю, что очень важно сохранить эти клюшки для моих детей и внуков, - сказал Овечкин. - В России люди не могут посмотреть НХЛ вживую, поэтому я хотел бы привезти памятные вещи туда. У меня в коллекции, наверное, еще около восьми клюшек от разных игроков".

Сейчас клюшки хранятся в подвале хоккеиста. Нападающий рассказал, что приносит домой одну-две клюшки после каждой игры. "Это очень круто, когда люди приходят ко мне домой, смотрят и говорят: "Вау, это невероятно", - добавил Овечкин.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.