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НХЛ

Овечкин поделился планами открыть в России музей с коллекцией своих памятных клюшек

Нападающий занимает четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ
Александр Овечкин ("Вашингтон") AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Александр Овечкин ("Вашингтон")
© AP Photo/Patrick Semansky

ТАСС, 11 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин хочет открыть в России музей с памятными вещами из его личной коллекции. Комментарий спортсмена приводит американская газета The Washington Post.

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После каждой заброшенной шайбы Овечкин сохраняет клюшку и подписывает ее соответствующим номером гола в карьере. Также коллекция Овечкина включает в себя клюшки других игроков, в том числе канадцев Уэйна Гретцки и Марио Лемье.

Нападающий заявил, что хотел бы открыть в России музей своих хоккейных сувениров. "Я считаю, что очень важно сохранить эти клюшки для моих детей и внуков, - сказал Овечкин. - В России люди не могут посмотреть НХЛ вживую, поэтому я хотел бы привезти памятные вещи туда. У меня в коллекции, наверное, еще около восьми клюшек от разных игроков".

Сейчас клюшки хранятся в подвале хоккеиста. Нападающий рассказал, что приносит домой одну-две клюшки после каждой игры. "Это очень круто, когда люди приходят ко мне домой, смотрят и говорят: "Вау, это невероятно", - добавил Овечкин.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Теги
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