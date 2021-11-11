Конькобежцы Воронина и Мурашов выступят на этапе Кубка мира в Польше

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские конькобежцы Наталья Воронина и Руслан Мурашов примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в польском Томашуве. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Воронина и Мурашов пропустили чемпионат России, который прошел в подмосковной Коломне с 28 по 31 октября. Воронина перенесла операцию из-за проблем с почками, Мурашов переболел коронавирусом.

"Мы ожидаем, что Наташа выйдет на старт, у нее есть это желание. Соответственно, мы ждем, что выступят не только все, кто планировался, но даже те, в чьем восстановлении к началу сезона мы сомневались. Но Наташа действительно планирует выступить". - сказала Барышева.

"Руслан Мурашов тоже ожидается, мы надеемся, что он как минимум на одной 500-метровке сможет стартовать. Для него это, скажем так, будет больше тренировочный старт, просто для того, чтобы почувствовать соревновательный процесс, так как, к сожалению, из-за болезни он пропустил чемпионат России", - добавила собеседница ТАСС.

Первый этап Кубка мира пройдет в Томашуве с 12 по 14 ноября.