Мичков стал самым молодым игроком национальной сборной в истории отечественного хоккея

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Нападающий Матвей Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную.

Мичков вышел на лед в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней. На данный момент счет в матче 0:0.

Самым молодым хоккеистом в истории отечественных национальных команд являлся вратарь Владислав Третьяк, дебютировавший в составе сборной СССР в возрасте 17 лет 7 месяцев и 8 дней. В истории сборной России рекорд принадлежал нападающему Александру Овечкину (17 лет 11 месяцев и 15 дней).

Мичков является воспитанником ярославского хоккея, в настоящее время он представляет школу СКА, за главную команду петербургского клуба дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 2 сентября в матче с "Северсталью". Мичков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, он был признан самым ценным игроком турнира. Позднее Мичков стал победителем Кубка Глинки/ Гретцки.

Овечкину 36 лет, в составе сборной России он стал трехкратным чемпионом мира, а также двукратным серебряным и четырежды бронзовым призером мировых первенств. Овечкин в 2004 году был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В России он выступал за московское "Динамо", в составе которого стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Третьяку 69 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР (1972, 1976, 1984), десятикратным чемпионом мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983). Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года. Входил в состав совета Международной федерации хоккея с 2012 по 2021 год. С 2003 года является депутатом Государственной думы.