Карпин остался недоволен качеством газона на "Газпром Арене" перед матчем с киприотами

ТАСС, 11 ноября. Газон на стадионе "Газпром Арена" находится не в лучшем состоянии перед матчем сборных России и Кипра. Об этом заявил главный тренер российской команды Валерий Карпин, комментарий которого приводит телеканал "Россия-24".

Сборная России примет команду Кипра 11 ноября (начало - 20:00 мск) в Санкт-Петербурге в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Мягко говоря, поле не в лучшем состоянии, отчего - нужно спрашивать у агронома "Газпром Арены", - заявил Карпин.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.