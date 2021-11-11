Сборная России открыла счет в матче отбора на чемпионат мира против киприотов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Александр Ерохин открыл счет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Кипра. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Ерохин с паса Смолова – где-то мы это уже видели Отличный стартовый штурм, который привел к быстрому голу. Парни, давайте дальше только так pic.twitter.com/TMEFjKuo4t

Он отличился на 4-й минуте с передачи Федора Смолова.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.