Сборная России победила киприотов со счетом 6:0 в матче отбора чемпионата мира по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России победила команду Кипра со счетом 6:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

В составе сборной России мячи забили Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62) и Антон Заболотный (82).

Смолов вышел на седьмое место в списке бомбардиров сборной России, для него этот гол стал 16-м за национальную команду. Больше него отличались Александр Кержаков, Артем Дзюба (по 30), Владимир Бесчастных (26), Роман Павлюченко (21), Валерий Карпин и Андрей Аршавин (по 17). Первыми мячами за национальную команду отметились Мостовой и Сутормин.

Первый матч с капитанской повязкой провел Александр Головин, полузащитник стал шестым капитаном сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина. Всего на счету полузащитника теперь 44 матча, пять голов и 13 результативных передач за национальную команду. Дебютный матч за сборную провел полузащитник Данил Глебов, который на 67-й минуте заменил Даниила Фомина.

В другом матче группы Н в четверг сборная Хорватии сыграет в гостях с командой Мальты, словаки примут словенцев (начало обеих встреч - 22:45 мск).

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России благодаря победе над словенцами в прошлом туре гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.