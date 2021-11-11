Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии со счетом 0:3 в матче первого тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Турнир проходит на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.
Заброшенными шайбами отметились Харри Песонен (28-я минута), Миро Аалтонен (32) и Валттери Филппула (48). На 45-й минуте российский нападающий Иван Зинченко получил удаление до конца матча за удар в голову соперника.
В составе сборной России вышел нападающий Матвей Мичков, который стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную команду. Мичков дебютировал в сборной в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней. Самым молодым хоккеистом в истории отечественных национальных команд являлся вратарь Владислав Третьяк, дебютировавший в составе сборной СССР в возрасте 17 лет 7 месяцев и 8 дней. В истории сборной России рекорд принадлежал нападающему Александру Овечкину (17 лет 11 месяцев и 15 дней).
Обязанности главного тренера сборной России на турнире исполняет Олег Браташ.
В первом матче турнира сборная Швеции обыграла команду Чехии (4:1). В турнирной таблице лидирует сборная Швеции (3 очка), второй идет команда Финляндии (3), третье место занимают чехи (0), сборная России замыкает таблицу (0). Во втором туре в субботу россияне сыграют со шведами, финны - с чехами.
Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире девять раз, шведы - четыре, чехи - два. В прошлом году победу одержали российские хоккеисты.
|М
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-1
|3
|2
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
|4
|Россия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-3
|0