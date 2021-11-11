Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии со счетом 0:3 в матче первого тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Турнир проходит на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.

Заброшенными шайбами отметились Харри Песонен (28-я минута), Миро Аалтонен (32) и Валттери Филппула (48). На 45-й минуте российский нападающий Иван Зинченко получил удаление до конца матча за удар в голову соперника.

В составе сборной России вышел нападающий Матвей Мичков, который стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную команду. Мичков дебютировал в сборной в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней. Самым молодым хоккеистом в истории отечественных национальных команд являлся вратарь Владислав Третьяк, дебютировавший в составе сборной СССР в возрасте 17 лет 7 месяцев и 8 дней. В истории сборной России рекорд принадлежал нападающему Александру Овечкину (17 лет 11 месяцев и 15 дней).

Обязанности главного тренера сборной России на турнире исполняет Олег Браташ.

В первом матче турнира сборная Швеции обыграла команду Чехии (4:1). В турнирной таблице лидирует сборная Швеции (3 очка), второй идет команда Финляндии (3), третье место занимают чехи (0), сборная России замыкает таблицу (0). Во втором туре в субботу россияне сыграют со шведами, финны - с чехами.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире девять раз, шведы - четыре, чехи - два. В прошлом году победу одержали российские хоккеисты.