ЦСКА обыграл "Маккаби" и прервал серию из трех поражений в Евролиге по баскетболу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл израильский "Маккаби Тель-Авив" со счетом 74:73 в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Матч прошел в Москве на арене "Мегаспорт" в присутствии 2 703 зрителей.

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Самым результативным игроком матча стал американский форвард "Маккаби" Деррик Уильямс, набравший 20 очков. У армейцев больше всего очков набрал датчанин Иффе Лундберг (14).

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд в Евролиге. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице, одержав пять побед в девяти матчах. "Маккаби" с шестью победами идет шестым.

В следующем туре ЦСКА 17 ноября в гостях сыграет с испанской "Барселоной", "Маккаби" в тот же день дома примет "Монако".