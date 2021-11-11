Российские баскетболистки разгромили команду Черногории в матче отбора на чемпионат Европы

ТАСС, 11 ноября. Женская сборная России по баскетболу со счетом 85:64 обыграла команду Черногории в матче первого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2023 года. Встреча прошла в Подгорице.

Самым результативным игроком матча стала центровая Мария Вадеева, набравшая 19 очков.

После первого тура в группе F лидирует сборная Дании, набравшая 2 очка. Далее следуют команды России (2), Черногории и Австрии (по 1).

В следующем туре россиянки в воскресенье дома встретятся с командой Дании, сборная Черногории в тот же день сыграет с австрийками.

Отборочный турнир завершится в феврале 2023 года. В финальную часть выйдут 10 победителей групп, а также четыре лучшие команды, ставшие в своих группах вторыми.

Чемпионат Европы пройдет в Словении и Израиле, сборные которых автоматически квалифицировались на турнир. Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), в 2021 году команда заняла шестое место.