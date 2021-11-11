Колосков: победа над киприотами придаст сборной России уверенности перед решающим матчем

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Уверенная победа над командой Кипра придаст сборной России уверенности перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с хорватами. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

В четверг россияне на своем поле победили киприотов со счетом 6:0 в матче девятого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

"Уверенная победа, нужно радоваться обязательно, такой результат доставляет удовольствие, - сказал Колосков. - Второй тайм можно было смотреть с наслаждением, все получалось, замечательно играли. Конечно, были неприятные моменты в первом тайме, когда непонятно почему вдруг после гола команда стала пассивно играть, допускала большое количество брака. Но потом все встало на свои места".

"Очевидно, что Карпин в раздевалке успокоил команду, потому что ответственность за результат всегда нервирует. Валерий Георгиевич нашел нужные слова, команда вышла и уверенно довела дело до победного конца. Радует результат, качество игры во втором тайме, отсутствие желтых карточек, потому что из-за перебора никто не пропустит игру с хорватами. Лучший матч сборной под руководством Карпина? Наверное, лучший, но все зависит от соперника, смотреть на множество голов - удовольствие, но слишком беспомощной была команда соперника во втором тайме", - добавил собеседник агентства.

Колосков считает, что такая победа придаст уверенности футболистам перед заключительной игрой отборочного турнира против хорватов (14 ноября, Сплит). "Радость голов, радость большого количества голов - все это создает хорошее настроение нам и футболистам, - отметил он. - Одно дело - сыграть на везении, другое дело - сыграть на мастерстве. Конечно, придаст уверенности, футболисты поймут, что могут играть в результативный футбол".

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.