Браташ считает, что одной из причин поражения от финнов стало большое количество удалений

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в первом матче Кубка Карьяла из-за большого количества удалений. Такое мнение журналистам выразил Олег Браташ, который исполняет обязанности главного тренера российской команды на турнире.

Матч сборных России и Финляндии прошел в четверг и завершился поражением россиян со счетом 0:3.

"Мы не проиграли в равных составах, но выиграть при таком количестве удалений очень сложно. Перехлест желания [у российских хоккеистов] привел к волнению. Безусловно, этот матч добавил им немало опыта", - сказал Браташ.

Главный тренер сборной России также прокомментировал дебют 16-летнего нападающего Матвея Мичкова, который стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную команду. "Что касается содержания игры Мичкова, то тут еще надо работать. Но стоит отметить рекорд", - добавил специалист.

В первом матче турнира сборная Швеции обыграла команду Чехии (4:1). В турнирной таблице лидирует сборная Швеции (3 очка), второй идет команда Финляндии (3), третье место занимают чехи (0), сборная России замыкает таблицу (0). Во втором туре в субботу россияне сыграют со шведами, финны - с чехами.