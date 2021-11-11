Костеноглу: сборная Кипра "посыпалась" после второго пропущенного гола в игре с россиянами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Игра сборной Кипра по футболу посыпалась после второго пропущенного мяча от команды России в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер киприотов Никос Костеноглу.

Матч прошел в четверг в Санкт-Петербурге и завершился победой россиян со счетом 6:0.

"Матч начался с гола на пятой минуте, но в течение первого тайма нам все-таки удалось выровнять игру, - сказал Костеноглу. - До 55 минуты мы еще держались, играли хорошо, даже создавали моменты у ворот соперника. После второго гола все пошло не так - мы посыпались, потерялись. До этого у нас были надежды".

Последнюю игру группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии. "Обе команды исключительные, обе команды сильные, но не стоит забывать что Россия на первом месте сейчас, так что Хорватии придется вложить много сил. Сейчас мы постараемся восстановить наше психологическое состояние, потому что у нас есть еще следующая игра, двое-трое наших игроков были слишком усталые", - сказал Костеноглу.

"Конечно, мы не ждали, что будет такой счет, но сейчас главное не зацикливаться и настроиться на следующий матч", - добавил специалист.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России благодаря победе над словенцами в прошлом туре гарантировала себе как минимум второе место в группе.