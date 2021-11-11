Глебов признался, что волновался в дебютном матче за сборную России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Полузащитник "Ростова" Данил Глебов испытывал небольшое волнение в дебютном матче за сборную России по футболу. Об этом Глебов рассказал на пресс-конференции.

Сборная России победила киприотов со счетом 6:0 в матче отбора чемпионата мира по футболу

В четверг сборная России обыграла команду Кипра (6:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 22-летний Глебов дебютировал за национальную команду, выйдя на замену на 67-й минуте встречи.

"Конечно, волновался немножко, где-то нервничал. Потом уже включился и чувствовал себя великолепно, эмоции - топ", - признался Глебов.

"Первый гол забили, расслабились, где-то вальяжно стали играть, неправильно. Потом Валерий Геогиевич (Карпин, главный тренер сборной России - прим. ТАСС) поддал в раздевалке. Сыграю я в матче с хорватами или нет - это вопрос к главному тренеру. Сборная Хорватии - хорошая команда, в которой хорошие исполнители, посмотрим", - добавил он.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.