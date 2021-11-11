Третьяк: хоккеист Мичков может сыграть весь матч против шведов на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков может провести весь матч второго тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла против команды Швеции. Об этом журналистам заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии со счетом 0:3 на Кубке Карьяла. Мичков дебютировал в составе российской сборной и стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную.

"Молодой парень растет, дай бог, чтобы на турнирах такого уровня могли пробовать молодежь. Я им сказал, есть минусы и плюсы. Минусы в том, что 37 минут удалений - выиграть невозможно, а плюсы в том, что всего две шайбы пропустили в меньшинстве, так как бились, старались", - сказал Третьяк.

"Мичков, я думаю, со шведами всю игру сыграет", - добавил он.

Мичков является воспитанником ярославского хоккея, в настоящее время он представляет школу СКА, за главную команду петербургского клуба дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 2 сентября в матче с "Северсталью". Мичков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, он был признан самым ценным игроком турнира. Позднее Мичков стал победителем Кубка Глинки/ Гретцки.

В первом матче турнира сборная Швеции обыграла команду Чехии (4:1). В турнирной таблице лидирует сборная Швеции (3 очка), второй идет команда Финляндии (3), третье место занимают чехи (0), сборная России замыкает таблицу (0). Во втором туре в субботу россияне сыграют со шведами, финны - с чехами.