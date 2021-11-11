Карпин: Миранчук нестабильно провел матч с киприотами из-за недостатка игровой практики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук сыграл в первом тайме матча против киприотов хуже, чем во втором из-за недостатка игровой практики. Об этом заявил журналистам после матча главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В четверг сборная России обыграла со счетом 6:0 команду Кипра во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, Миранчук провел полный матч. В итальянской "Аталанте" российский полузащитник провел в текущем сезоне восемь игр, не отыграв ни разу все 90 минут.

"У него нет игровой практики, так что игрового тонуса не было, было много необоснованных потерь. Во втором тайме наоборот стало все получаться. Я думаю, что он может сыграть на многих позициях, когда он в хорошей форме", - сказал Карпин.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.