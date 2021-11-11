Третьяк рассказал, что пригласил президента IIHF Тардифа на Кубок Первого канала

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пригласил главу Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа в Москву на Кубок Первого канала. Об этом Третьяк рассказал журналистам.

Тардиф был избран президентом IIHF в конце сентября на полугодовом конгрессе.

"Мы пригласили Тардифа на Кубок Первого канала. У нас будет 75-летие празднования нашего хоккея. Он сказал, что обязательно приедет, хороший разговор, хороший турнир. Я его знаю уже 30 лет, когда он приезжал еще в Москву с детьми на Кубок Третьяка, давно уже дружу", - сказал Третьяк.

Кубок Первого канала запланирован с 16 по 19 декабря в Москве.