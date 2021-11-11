Карпин объяснил решение оставить Баринова и Джикию в запасе на матч с командой Кипра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия и полузащитник национальной команды Дмитрий Баринов остались в запасе в отборочном матче чемпионата мира - 2022 против киприотов из-за накопившейся усталости и большого количества желтых карточек. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

В четверг сборная России разгромила команду Кипра со счетом 6:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена".

"Я думаю, что повреждение тоже повлияло на это решение, - сказал Карпин. - И повреждение, и то, что Джикия среди всех футболистов сборной сыграл больше всех минут. Он сыграл 18 или 19 матчей, это накопившаяся усталость дает о себе знать. Думаю об игре с Хорватией, поэтому решили сегодня не рисковать".

Карпин отметил, что отсутствие Баринова в стартовом составе связано с большим количеством желтых карточек, полученных в предыдущих играх. "Да, связано с желтыми карточками. И если Джикия первый по количеству сыгранных минут, то Баринов - второй".

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России благодаря победе над словенцами в прошлом туре гарантировала себе как минимум второе место в группе. Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.