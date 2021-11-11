Браташ надеется, что Мичков не сломается морально после дебюта в сборной России по хоккею

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. И. о. главного тренера сборной России по хоккею Олег Браташ выразил уверенность, что нападающий Матвей Мичков не сломается морально после прошедшего дебюта в национальной команде. Об этом он рассказал журналистам.

Россияне в стартовом матче Кубка Карьяла проиграли финнам со счетом 0:3. Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную команду, - он дебютировал в сборной в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней. Самым молодым хоккеистом в истории отечественных национальных команд являлся вратарь Владислав Третьяк, дебютировавший в составе сборной СССР в возрасте 17 лет 7 месяцев и 8 дней. В истории сборной России рекорд принадлежал нападающему Александру Овечкину (17 лет 11 месяцев и 15 дней).

"Надеюсь, что мы его не сломали. Мы укажем ему на незрелую игру, так сказать, без шайбы. А в каких-то моментах он проявил свои навыки и пару раз даже по воротам бросил", - сказал Браташ.