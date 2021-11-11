Карпин рассказал, почему не выпустил Сергеева в матче сборной России с киприотами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев не вышел на поле в составе сборной России в матче с командой Кипра, так как пришлось выпустить других игроков из-за желтых карточек. Об этом заявил журналистам после матча главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В четверг сборная России обыграла со счетом 6:0 команду Кипра во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Перед ноябрьскими матчами Сергеев получил первый вызов в состав национальной команды, в игре с киприотами он остался в запасе.

"Да, думал, хотелось бы выпустить его, но шесть замен делать нельзя. Я ему сказал: "Вань, извини, но вот так пока". Сделали замены ребят, которые были на желтых карточках. Пока не вышел, но время, я надеюсь, у него еще будет", - сказал Карпин.

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой в матче с киприотами отметился дебютным голом за национальную команду. "Моя проблема в том, что необходимо обращать внимание на игру в целом, а не на голы. Его игрой очень доволен, даже если бы он сегодня не забил", - добавил специалист.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.