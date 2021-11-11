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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свердловский министр спорта высоко оценил уровень подготовки к Универсиаде-2023

Леонид Рапопорт посетил строящиеся Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики и объекты Уральской футбольной академии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт высоко оценил уровень готовности объектов инфраструктуры Универсиады-2023 в ходе рабочей поездки по трем спортивным центрам в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта в четверг.

"Леонид Рапопорт отметил высокий уровень подготовки объектов и выразил уверенность в полном исполнении обязательств региона перед международной федерацией студенческого спорта в своевременной подготовке спортивной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Министр посетил строящиеся Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики и объекты Уральской футбольной академии.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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