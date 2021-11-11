Мацуев: сборная России порадовала в матче с киприотами, но впереди серьезный экзамен

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу порадовала итоговым счетом в отборочном матче к чемпионату мира со сборной Кипра, однако сейчас команду и ее главного тренера Валерия Карпина ждут важнейшие три дня подготовки к решающей встрече с хорватами. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России пианист Денис Мацуев.

В четверг сборная России победила команду Кипра со счетом 6:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене". В составе сборной России мячи забили Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62) и Антон Заболотный (82).

"Сегодня я практически одновременно с нашей сборной начал свое выступление в Питере - играл Рахманинова, но на последние 10-15 минут встречи все-таки успел, - рассказал Мацуев. - Я практически постоянно так попадаю на матчи своих любимых команд - "Спартака" и нашей сборной. С одной стороны, слава Богу, что жизнь продолжается, что вчера играл в Берлине, сегодня - в Санкт-Петербурге, что концерты каждый день, но, с другой стороны, жалко, что по времени все это совпадает".

"Мне удалось посмотреть последние минуты матча, итоговый счет радует глаз, но мы все прекрасно понимаем, что через три дня у нас решающая схватка с одной из сложнейших команд мира, серебряным призером чемпионата мира, не будем забывать об этом, - отметил Мацуев. - Конечно, это будет очень серьезный экзамен и совсем другой матч, нежели сегодня".

"Да, Кипр не гранд, но приятно, что столько забили, разница мячей будет иметь большое значение. Но ничего не меняется. Если мы будем играть на ничью, которая нас устраивает, в Сплите, ничем хорошим это не закончится, нужно играть только на победу, - подчеркнул Мацуев. - Сборная у нас в хорошем эмоциональном градусе, результат последних матчей налицо".

Верная тактика и правильный выбор

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, второй идет команда Хорватии (17 очков; 8 матчей), далее располагаются сборные Словакии (10; 8), Словении (10; 8), Мальты (5; 8) и Кипра (5; 9). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира, сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.

"Впереди решающие три дня подготовки, и я очень надеюсь, что не будет травм, что все будут здоровы. Надеюсь, что Валерий Георгиевич [Карпин] со своим тренерским штабом выберет очень правильную тактику, правильный состав в, наверное, одном из самых сложных матчей для многих игроков. И для Карпина в том числе, потому что на кону путевка на чемпионат мира в Катаре", - сказал Мацуев.

"Тут все понятно без подтекстов. Очень хочется, чтобы напрямую, с первого места вышли на чемпионат мира, тогда это будет огромный успех. Будем переживать, срывать голос и поддерживать нашу команду на расстоянии. Очень надеемся на успех", - добавил он.

На вопрос ТАСС, сможет ли он в день матча сборных России и Хорватии увидеть игру от начала и до конца, пианист ответил: "В этот день я буду на сцене, у меня концерт в Париже, но в перерывах буду смотреть трансляцию по телефону, как я это обычно и делаю. Это хорошая традиция - пока я находился на сцене, последние матчи мы выигрывали. Футболисты и музыканты - народ суеверный, может быть сохраним эту традицию?".