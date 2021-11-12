Третьяк: одно молодежное звено должно быть в сборной России по хоккею на этапах Евротура

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Одно звено в сборной России на ряде этапах Евротура должно состоять из молодых хоккеистов не старше 20 лет. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Сборная России по хоккею, состоящая преимущественно из молодых игроков, проиграла команде Финляндии со счетом 0:3 на Кубке Карьяла.

"Похвалил вратаря - он здорово сыграл. Сказал им, вам дали шанс сыграть на таком уровне. Если в следующем матче справитесь с удалениями и ошибками, то совершенно будет другая игра", - сказал Третьяк.

"Считаю, что правильно [обкатывать молодежь]. Я сейчас разговаривал с представителями других национальных команд, они говорят, пример у вас хороший - хотя бы одно молодежное звено должно быть обязательным. Естественно, на Кубке Первого канала будет основная команда - уже Олимпиада рядом. В Праге [на Чешских играх] у нас будет сильнейший состав к чемпионату мира, ну а именно на этом турнире надо обыгрывать молодежь", - добавил он.

Третьяк сравнил уровень международных матчей с внутренним чемпионатом. "Все-таки международный уровень выше, чем уровень чемпионата страны. В КХЛ есть свои матчи, усталость, травмы, а тут другой хоккей", - подчеркнул он.