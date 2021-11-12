Шугаев: тренер "Северстали" Разин заслужил пост консультанта сборной России по хоккею

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноября. /ТАСС/. Главный тренер "Северстали" Андрей Разин заслужил быть консультантом сборной России по хоккею. Такое мнение журналистам высказал голкипер череповецкого клуба Дмитрий Шугаев.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что Разин будет консультировать штаб сборной.

"Не удалось пока с ним связаться, я только увидел эту новость. Очень рад за Андрея Владимировича, который проделывает хорошую работу в клубе, и я думаю, что он это заслужил", - сказал Шугаев.

Шугаев дебютировал в национальной команде, которая в первом матче Кубка Карьяла уступила финнам со счетом 0:3. "Меня предупреждали, что будет очень быстрая игра: финны в давление играют, много бросают. Поначалу было немного тяжело, волновался, много лишних движений делал. В целом сыграли неплохо, много удалялись, и думаю, это немного сломало игру".

Шугаев играет в черно-желтых щитках, за что он получил прозвище, связанное с маркой одного автомобиля. "Да, не вписываются в цветовую гамму. Дали такое прозвище, сказали, пускай "Ламборгини" поиграет", - вспомнил он.