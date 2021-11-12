В Бразилии стартует последний в сезоне "Формулы-1" этап со спринтерской гонкой

ТАСС, 12 ноября. Программа 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Бразилии - стартует в пятницу. В Сан-Паулу состоится последняя из трех спринтерских гонок в сезоне.

Первый подобный Гран-при состоялся в Великобритании, второй - в Италии, победителями спринтерских гонок стали нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и финн Валттери Боттас ("Мерседес"). Спринтерская гонка представляет собой заезд на 100 км, по ее итогам победитель получит три очка и будет считаться обладателем поула, финишировавший вторым заработает в актив два балла, третьим - один. В воскресной гонке пилоты будут стартовать в том порядке, в котором финишировали в спринте.

До финиша сезона осталось четыре этапа, а интрига в чемпионате все еще сохраняется. В личном зачете Ферстаппен опережает семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" на 19 очков, а вот в Кубке конструкторов преимущество германского концерна над "Ред Булл" составляет всего один балл. Британец в оставшихся гонках больше не имеет права на ошибку, если хочет превзойти рекорд немца Михаэля Шумахера уже в этом году. Ферстаппен же может чувствовать себя чуть более расслабленно, но и совсем терять концентрацию ему не стоит.

Первый официальный Гран-при Бразилии на "Интерлагосе" состоялся в 1973 году. После этого несколько десятков лет бразильский этап принимал автодром "Жакарепагуа" в Рио-де-Жанейро. Но с 1990 года он стал неизменно проводиться на "Интерлагосе". В прошлом году гонка в Бразилии не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Рекордсменом по числу побед в Гран-при Бразилии является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост, в активе которого шесть финишей на первом месте. Среди действующих пилотов в Бразилии побеждали немец Себастьян Феттель (2010, 2013, 2017), финн Кими Райкконен (2007), Хэмилтон (2016, 2018) и Ферстаппен (2019).

В пятницу пройдут первая часть свободных заездов (18:30 мск) и квалификация к спринту (22:00 мск). В субботу состоятся вторая часть свободных заездов (18:00 мск) и спринтерская гонка (22:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (20:00 мск).