Вратарь Шугаев признался, что вызов в сборную России по хоккею стал для него неожиданным

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноября. /ТАСС/. Вызов в сборную России по хоккею стал для вратаря "Северстали" Дмитрия Шугаева неожиданным. Об этом он рассказал журналистам.

Шугаев дебютировал за национальную команду в первом матче Кубка Карьяла с финнами (0:3).

"Эмоции положительные, рад, что дали сыграть, спасибо большое тренерам за доверие. Жаль, что не удалось выиграть, но есть пауза: потренируемся, посмотрим видео, отработаем ошибки и пойдем дальше", - сказал он.

Голкипер рассказал о своем вызове в сборную России. "Это было супернеожиданно - после игры в Череповце против "Металлурга" я ночью уехал домой в Ярославль, переночевал дома, мне позвонили и сказали, что на меня вызов в сборную. Пришлось ехать обратно в Череповец. Но я рад, что так получилось", - отметил он.

Вратарь был вызван в команду в последний момент и выступал под 82-м номером, который изначально предназначался Тимуру Билялову из "Ак Барса". "О номере не спрашивали, я вещи получил под 82-м номером, но мне без разницы, под каким номером играть", - отметил он.

О том, что он сыграет с финнами, Шугаев узнал во время последней тренировки. "Вчера в середине тренировки сказали, чтобы я готовился играть на завтра, так что спокойно готовился к игре", - вспомнил он.