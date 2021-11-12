Командный чемпионат Европы по шахматам стартует в Словении

ТАСС, 12 ноября. Командный чемпионат Европы по шахматам стартует на словенском курорте Терме-Чатеж. Мужская и женская сборные России будут защищать на турнире свои титулы, завоеванные два года назад.

Российские команды возглавляют соответствующие мировые рейтинги перед началом соревнований. У мужчин в пятерку лучших также входят команды Азербайджана, Франции, Польши и Англии. У женщин - сборные Грузии, Польши, Украины и Азербайджана.

В мужском турнире участвует 39 команд, в женском - 31. Формат соревнований предусматривает проведение девяти туров, игровые дни запланированы на 12-16 и 18-21 ноября. При равенстве очков учитываются следующие дополнительные показатели: коэффициент Зонненборна-Бергера (составляется из умноженных на два очков проигравших данному участнику, к которым прибавляются очки соперников, сыгравших вничью), сумма индивидуальных очков, сумма индивидуальных очков команд-соперниц, сумма индивидуальных очков побежденных команд-соперниц плюс половина индивидуальных очков команд-соперниц, с которыми сыграли вничью.

В составе мужской сборной России (капитан - Александр Мотылев) выступят Александр Грищук, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Кирилл Алексеенко. У женщин (капитан - Сергей Рублевский) выступят ставшая в этом году чемпионкой России Валентина Гунина, игравшая в Суперфинале чемпионата России вместе с мужчинами Александра Горячкина, а также Екатерина Лагно, Алина Кашлинская и Полина Шувалова.

Лидерами по количеству побед на командных чемпионатах Европы как у мужчин, так и у женщин являются сборные СССР и России. Советская мужская команда вплоть до распада страны никому не уступала пальму первенства, сборная России же выигрывала турнир в 1992, 2003, 2007, 2015 и 2019 годах. Россиянки из проведенных 13 чемпионатов Европы выиграли шесть. Трехкратным чемпионом Европы в составе сборной России является Грищук, у женщин столько же раз побеждала Горячкина.