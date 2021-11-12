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Баскетбольные еврокубки

УНИКС победил "Панатинаикос" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 74:72

ТАСС, 12 ноября. Российский баскетбольный клуб УНИКС победил в гостях греческий "Панатинаикос" со счетом 74:72 в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самыми результативными в матче стали игроки казанцев Айзея Канаан и Андрей Воронцевич, на счету которых по 15 очков. У греческого клуба больше всех очков набрали Дэрил Мэйкон и Георгиос Папаяннис (по 14).

После девяти сыгранных матчей УНИКС с четырьмя победами занимает 11-е место турнирной таблицы, "Панатинаикос" победил дважды и идет на предпоследнем, 17-м месте.

В следующем туре казанцы примут 17 ноября "Милан", "Панатинаикос" днем ранее сыграет в гостях с литовским "Жальгирисом".

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