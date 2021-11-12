Без Трусовой и Ханю. Четвертый этап Гран-при по фигурном катанию стартует в Токио

Японский этап серии потерял двух российских участников. В день вылета российской команды на этап в Токио 7 ноября стало понятно, что турнир пропустит "Русская ракета" Александра Трусова. Еще на первом этапе серии в США было известно, что Александра выступает с болью в ноге, что, однако, не помешало Трусовой выиграть в Лас-Вегасе. Перед турниром в Японии тренерский штаб спортсменки принял решение не рисковать ее здоровьем, тем более что уже в конце декабря всем ведущим российским фигуристам предстоит олимпийский отбор на Игры в Пекин.

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию с участием Дарьи Усачевой, Александра Самарина, Игната Макарова, спортивных пар Анастастии Мишиной и Александра Галлямова, а также Евгении Тарасова и Владимира Морозова, и танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стартует в Токио. 12 ноября спортсмены представят короткие программы, 13 ноября - произвольные, а 14 ноября пройдет традиционное гала-представление.

Из-за проблем со здоровьем турнир в Японии пропускает и 16-летний Даниил Самсонов. Чемпионская серия олимпийского сезона должна была стать первой в карьере спортсмена, однако еще перед первым этапом Гран-при в США стало понятно, что Даниилу придется с участием в серии повременить.

В довесок японцам и всем поклонникам фигурного катания придется пережить и тот факт, что на домашнем этапе серии они не смогут воочию увидеть двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Сначала стало известно о его намерении первым в истории прыгнуть аксель в четыре с половиной оборота, а позже прошла новость о травме спортсмена.

Один в поле тоже воин

Усачева будет единственной российской одиночницей на турнире в Японии. Ранее спортсменка выиграла серебро этапа в Лас-Вегасе. Фигуристке, представляющей тренерскую школу Этери Тутберидзе, предстоит противостояние с японкой Каори Сакамото, американкой Алисой Лью и Ю Ён из Южной Кореи. В мужском турнире соперниками россиян станут серебряный призер чемпионата мира японец Сёма Уно, американец Винсент Чжоу, выигравший этап в США. Также первый старт в серии в Японии будет у итальянца Маттео Риццо и Чха Джунхвана (Южная Корея).

В турнире спортивных пар, где выступят чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также серебряные призеры олимпийского командного турнира Евгения Тарасова и Владимир Морозов, за место в тройке также поборются бронзовые призеры этапа в Канаде Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк.

В турнире танцевальных дуэтов в Японии впервые в сезоне выступят чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Основными конкурентами россиян станут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, которые взяли серебро на этапе в США, а также испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин.