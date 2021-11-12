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НХЛ

Российский защитник "Оттавы" Зайцев попал в ковид-протокол НХЛ

Ранее на самоизоляцию были переведены восемь игроком канадской команды
Никита Зайцев AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Никита Зайцев
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 12 ноября. Российский защитник Никита Зайцев, выступающий за "Оттаву", попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Зайцев стал девятым игроком "Оттавы", внесенным в ковид-протокол лиги, ранее на самоизоляцию были переведены вратарь Мэтт Мюррей, нападающие Алекс Форментон, Остин Уотсон, Дилан Гэмбрелл и Коннор Браун, а также защитники Джош Браун, Виктор Мете и Ник Холден.

Ближайший матч "Оттава" проведет в ночь на пятницу против "Лос-Анджелеса". Игра должна начаться в 03:00 мск. 30-летнего Зайцева заменит 21-летний Ласси Томсон, для которого эта встреча станет дебютной в НХЛ.

В нынешнем сезоне Зайцев провел за "Оттаву" 11 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой.

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