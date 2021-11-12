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НХЛ

Российский защитник "Оттавы" Зуб не смог доиграть матч НХЛ из-за травмы

Россиянин повредил верхнюю часть тела в результате столкновения с нападающим "Лос-Анджелеса" Карлом Грундстрёмом

ТАСС, 12 ноября. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Артем Зуб не смог доиграть матч регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса" из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Зуб получил травму верхней части тела в результате столкновения с нападающим "Лос-Анджелеса" Карлом Грундстрёмом. На данный момент счет в матче 0:0.

Зубу 26 лет, в текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых отметился пятью голевыми передачами.

Ранее пресс-служба "Оттавы" сообщила, что девять игроков команды, включая российского защитника Никиту Зайцева, были помещены в ковид-протокол НХЛ.

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