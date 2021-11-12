Бадоса обыграла Соболенко в матче первого тура Итогового турнира WTA

ТАСС, 12 ноября. Испанка Паула Бадоса обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко в матче первого тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Бадосы. Она посеяна на турнире под седьмым номером, Соболенко - под первым.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. Вместе с Бадосой и Соболенко в группе играют гречанка Мария Саккари (4) и Ига Свёнтек (5) из Польши. В другом квартете выступают представительницы Чехии Барбара Крейчикова (2) и Каролина Плишкова (3), испанка Гарбинье Мугуруса (6) и эстонка Анетт Контавейт (8).

Бадосе 23 года, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом испанки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2021 году. Соболенко 23 года, она занимает второе место в рейтинге WTA, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2021 году. На счету белорусской теннисистки 10 титулов под эгидой WTA.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса. Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября, призовой фонд соревнований составляет $5 млн.